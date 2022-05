Duitse zender ZDF: EU-embargo op Russische olie komt dichterbij

In de Europese Unie komt een verbod op de invoer van Russische olie steeds dichterbij. Dat heeft de Duitse zender ZDF zondagavond bekendgemaakt met een beroep op informatie van EU-diplomaten. Deze bevestigden dat de nog resterende landen hun voorbehoud tegen een olie-embargo wegens de Russische invasie in Oekraïne hebben opgegeven.

In de praktijk zou dat betekenen dat landen als Hongarije, Slowakije en Oostenrijk geen gebruik zullen maken van hun vetorecht. Doorslaggevend daarvoor was volgens een hoge EU-functionaris het besluit van de Duitse regering niet langer op de rem te trappen bij deze maatregel tegen het Kremlin. Moskou is financieel in belangrijke mate afhankelijk van de energie-export.

Details ten aanzien van de overgangsperiode moeten nog worden ingevuld. De ZDF-correspondent in Brussel zei dat vermoedelijk de komende dagen de beslissing valt over het olie-embargo, maar dat het pas in de komende maanden wordt geëffectueerd.