In een nieuwbouwpand aan de Amnesty Internationallaan in Hellevoetsluis is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken. Het gaat om een pand dat nog in aanbouw is. ‘Er is veel zwarte rook zichtbaar’, zo meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Vanwege de rook, die richting Hellevoetsluis trekt, is een NL-Alert verstuurd. ‘Blijf daarom binnen, sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit’, aldus de veiligheidsregio.