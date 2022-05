Zelenski: eerste 100 burgers weggehaald van complex Azovstal

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zondagmiddag gezegd dat de evacuatie van burgers die al weken zitten opgesloten in de door de Russen belegerde havenstad Marioepol op gang is gekomen. Een eerste groep van ongeveer honderd personen is volgens hem weggehaald van het enorme industriecomplex van Azovstal. Ze zullen naar de door Oekraïne gecontroleerde stad Zaporizja worden gebracht.

De reddingsactie wordt zoals afgesproken door de Russische en Oekraïense autoriteiten gecoördineerd door hulpverleners van de Verenigde Naties en het internationale comité van het Rode Kruis. ‘Met dank aan ons team! Ze werken nu, samen met de VN, aan de evacuatie van de andere burgers uit de staalfabriek’, aldus een tweet van Zelenski.

Het Russische ministerie van Defensie sprak van tachtig evacués van het fabrieksterrein. De betrokkenen die in Oekraïne willen blijven, zijn overgedragen aan medewerkers van de VN en het Rode Kruis. Het gemeentebestuur van Marioepol liet weten dat mensen die elders in de havenstad vastzitten geduld moeten hebben. Hun vertrek via een humanitaire corridor is uitgesteld tot maandagmorgen 08.00 uur lokale tijd.