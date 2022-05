Ruim 160 demonstranten opgepakt bij 1 mei-protesten in Istanbul

Toen de betogers richting het plein trokken, kwam het tot een botsing met de oproerpolitie. Volgens fotografen van persbureau AFP werden meerdere demonstranten met geweld naar de grond gebracht en in politieauto’s weggevoerd, nadat ze waarschuwingen van de politie hadden genegeerd.

Op het Taksim-plein in Istanbul worden vaker 1 mei-protesten georganiseerd. Regelmatig leiden die tot rellen. Op 1 mei 1977 kwamen op het plein 34 mensen om het leven. Tegenwoordig wordt het plein ieder jaar afgezet. Alleen vertegenwoordigers van vakbonden mogen er komen om een krans neer te leggen.

De Dag van de Arbeid (1 mei) is doorgaans een dag van protest tegen het regeringsbeleid. Ook in onder meer de steden Ankara en Izmir vonden zondag demonstraties plaats. In het deel van Istanbul dat bij Azië hoort, werd eveneens door duizenden mensen geprotesteerd. De rally in dat deel van de stad was wel toegestaan.