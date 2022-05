Kiev claimt dodelijke aanval op Russische officieren

Door een Oekraïense aanval op het hoofdkwartier van de Russische legerleiding in de stad Isjoem zijn volgens Kiev verscheidene personen gedood. Onder hen zijn hoge officieren, liet Anton Herasjtsjenko, de adviseur van de minister van Binnenlandse Zaken, zondag weten via Telegram. Isjoem heeft 50.000 inwoners en ligt in het oosten van Oekraïne tussen Charkov en Donetsk.

Legerbronnen in Kiev beweren dat de chef van de Russische generale staf, Valeri Gerasimov, zich in Isjoem bevindt. Als opperbevelhebber coördineert hij het offensief in de Donbas. Moskou heeft niet gereageerd op het bericht over de aanval in Isjoem en de mogelijke verblijfplaats van Gerasimov.

In het westen van Rusland, niet ver van de grens met Oekraïne, is opnieuw een militaire voorziening in brand gevlogen. De gouverneur van de regio Belgorod, Vjatsjeslav Gladkow, maakte dat zondag via Telegram bekend. Hij zei niet om wat voor soort ‘object van het ministerie van Defensie’ het ging en ook niet hoe het vuur is ontstaan. Iemand die bij de Russische ‘legerfaciliteit’ woonde, raakte gewond.

De laatste tijd zijn er regelmatig beschietingen in deze streek, volgens Moskou vanuit Oekraïne. Begin april werd in Belgorod al een olieopslagplaats bestookt. Ook zaterdag vlogen er granaten naar doelen in Koersk en Brjansk. Kiev doet de berichtgeving af als Russische provocatie om een excuus te hebben raketten te lanceren naar bijvoorbeeld de Oekraïense hoofdstad.