Bedrijfsresultaten en rentebesluit Fed bepalen beursweek

Bij de cijfers van Shell is het onder meer de vraag in hoeverre het olie- en gasconcern momenteel kan profiteren van de flink gestegen prijzen voor gas en olie. De Russische inval in Oekraïne zorgt ook voor tegenslagen. Shell besloot al om Rusland volledig te verlaten. Het bedrijf verwacht door die stap miljarden te moeten afschrijven.

Ook bij ING gaat de aandacht naar de impact van het conflict. Dan gaat het niet alleen om de directe banden met de Russische markt, maar ook om economische gevolgen als de flink opgelopen inflatie.

Inflatie

De inflatie is sowieso een onderwerp dat beleggers bezighoudt. Fed-voorzitter Jerome Powell gaf onlangs al aan dat de rente in de Verenigde Staten bij het nieuwe rentebesluit waarschijnlijk met 0,5 procentpunt wordt verhoogd. De Amerikaanse centrale bank wil zo de sterke prijsstijgingen tegengaan.

Bij Air France-KLM willen beleggers meer weten over het herstel uit de coronacrisis. In februari werd bekend dat het moederbedrijf van KLM ook het tweede coronajaar met een miljardenverlies had afgesloten, maar gedurende het jaar was wel al sprake van herstel. De vraag is hoe het beeld er nu uitziet.

Ontwikkelingen rond de oorlog

Andere bedrijven die een kijkje in de boeken geven zijn speciaalchemieconcern DSM en Universal Music Group (UMG), het platenlabel achter sterren als Taylor Swift en Billie Eilish. Buiten de landsgrenzen gaat het om bedrijven als BP, Pfizer, Starbucks, Volkswagen en Zalando.

Op Wall Street worden sowieso ook de resultaten verwerkt van Berkshire Hathaway, het bedrijf van de bekende belegger Warren Buffett. De investeringsmaatschappij kwam dit weekend met cijfers en daaruit bleek onder andere dat Buffett zijn belang in olieconcern Chevron heeft uitgebreid.

De aandacht blijft verder natuurlijk bij de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland. Volgens ingewijden van persbureau Bloomberg wil de Europese Commissie de import van Russische olie dit jaar geleidelijk uitbannen. Daarover zou deze week al een besluit kunnen vallen. In de loop van de week krijgen beleggers ook weer veel macro-economische gegevens om te verwerken. En er is weer een bijeenkomst van oliekartel OPEC waar zal worden gepraat over het opvoeren van de olieproductie.