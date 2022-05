Bondskanselier Scholz vreest wereldwijde hongercrisis door oorlog

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz vreest dat door de oorlog in Oekraïne een wereldwijde hongercrisis dreigt. Dat zei hij zondag tijdens een bijeenkomst op de Dag van de Arbeid in Düsseldorf.

‘Deze oorlog zal gevolgen over de hele wereld hebben. We moeten ons nu al zorgen maken dat sommige mensen zullen verhongeren en dat er landen zijn die geen graan meer kunnen veroorloven voor hun burgers’, aldus de bondskanselier.

Oekraïne is een van de grootste exporteurs van graan ter wereld. Door de oorlog zijn de exportmogelijkheden echter ernstig beperkt. Volgens Scholz kan dit op termijn in steeds meer landen tot een hongercrisis leiden.

De directeur van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP), Martin Frick, meldde eerder dit weekend al dat momenteel bijna 4,5 miljoen ton graan vastzit in Oekraïense havens en op schepen. Dit komt onder meer doordat havens en zeeroutes zijn geblokkeerd als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Volgens Frick is het graan cruciaal voor de wereldwijde voedselhulp.

Scholz benadrukte in zijn toespraak dat Duitsland de getroffen landen niet in de steek zal laten. ‘We zullen ze blijven steunen’, zei de bondskanselier.