Paus moet huilen om ‘barbaars bombardement’ Marioepol

Hij riep in een toespraak tot duizenden gelovigen op het Sint-Pietersplein op tot humanitaire corridors om mensen te evacueren die vastzitten in de staalfabriek van Marioepol. In zijn zegen uitte Franciscus opnieuw kritiek op Rusland door te zeggen dat Marioepol ‘op barbaarse wijze is gebombardeerd en verwoest’.

Mogelijk krijgt de kerkvorst zijn zin. Lokale autoriteiten in Marioepol hebben goede hoop om zondagmiddag burgers uit de belegerde Oekraïense stad te evacueren.