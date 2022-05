Zondag mogelijk humanitaire corridor vanuit Marioepol

De lokale gouverneur en gemeenteraad van Marioepol hebben burgers die uit de zuidoostelijke havenstad willen vertrekken opgeroepen om om 16.00 uur (lokale tijd) naar een verzamelpunt te komen. Van daaruit is het de bedoeling dat ze richting de stad Zaporizja, op ruim 200 kilometer ten noordwesten van Marioepol, vertrekken.

Volgens Oekraïense bronnen bevinden zich nog zo’n duizend burgers en vijfhonderd gewonde militairen in een complex van de staalfabriek van Azovstal. In de tot puin geschoten stad zelf verblijven nog 100.000 mensen, die volgens de gemeenteraad in levensgevaar verkeren door de bombardementen en gebrek aan voedsel en stromend water.

Evacuatie staalfabriek

Het Russische ministerie van Defensie beweert dat zaterdag 46 burgers vanuit de staalfabriek zijn geëvacueerd. Na het instellen van een tijdelijk staakt-het-vuren en humanitaire corridor zouden in de middag 25 mensen zijn vertrokken en in de avond nog eens 21. De tweede groep zou naar het dorpje Bezimenne, halverwege Marioepol en de Russische grens, zijn gebracht. Volgens de Russische autoriteiten hebben de burgers daar onderdak, voedsel en medische hulp gekregen. Waar de eerste groep naartoe is gebracht is onduidelijk.

De Oekraïense troepen bij de staalfabriek van Azovstal meldden zaterdag dat er ook twintig burgers, onder wie kinderen, vanuit Marioepol naar Zaporizja zijn gebracht.