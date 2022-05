Özcan Akyol bedreigd, programma vanuit Hilversum gemaakt

Programmamaker Özcan Akyol wordt bedreigd en de politie Oost-Nederland onderzoekt die bedreigingen. Akyol verplaatste zaterdagnacht op last van de politie zijn radioprogramma Onze Man in Deventer en heeft dat vanuit de studio in Hilversum gepresenteerd. Normaal gesproken komt het programma live vanuit de woonkamer van zijn huis in het centrum van zijn woonplaats Deventer.