Opnieuw lange rijen op Schiphol

Het is zondag opnieuw druk op Schiphol. ‘s Ochtends staan er lange rijen, net al eerdere dagen, voor de incheckbalies. Een aantal vluchten is vertraagd, een aantal gaat helemaal niet meer zondag, zo is te zien op de informatieborden.

Uit de luidsprekers biedt Schiphol wachtende reizigers net als op andere dagen al gebeurde, excuses aan voor de langere wachttijden die ontstaan zijn door vakantiedrukte en personeelsgebrek.

Vertrekkende reizigers staan in lange rijen, die doorlopen in de gewone hallen. Vanuit vertrekhal 1 en 2 worden mensen buitenlangs geleid, ook daar vormen zich lange rijen. Marechaussees en Schipholmedewerkers en andere ‘hosts’ staan klaar om mensen te helpen en de goede kant op te sturen. Een van die hosts zegt dat de drukte zondag is te overzien: ‘Het is vooralsnog niet drukker dan gisteren, maar we zetten ons schrap voor wat nog komen gaat’.

In een van de rijen staan drie vrouwen, onderweg naar Curaçao. Zij zeggen al twee uur lang in de rij te staan, ze waren voor de zekerheid wel al ruim van te voren aanwezig op de luchthaven.

Het is zondag niet gelukt het aantal reizigers op de luchthaven volgens plan te beperken om zo de werkdruk van het personeel te verlichten. Het streven was het aantal passagiers zondag met 5800 te verminderen om de drukte tegen te gaan. Volgens een woordvoerster is samen met luchtvaartmaatschappijen gekeken ‘hoe we het aantal passagiers dit weekend naar beneden hebben kunnen krijgen. Iedereen heeft zich daar ontzettend hard voor ingezet en we hebben er gezamenlijk alles uitgehaald wat erin zit. We gaan vandaag ons weer keihard inspannen om iedereen op weg te helpen en een goede reis te bieden’.