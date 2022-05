FNV over Schiphol: we houden ons hart vast voor komende zomer

Vakbond FNV houdt vanwege de drukte op Schiphol het hart vast voor komende zomer. ‘Dit is nog maar de meivakantie’, benadrukt FNV-bestuurder David van de Geer. Hij vindt dat Schiphol veel eerder had moeten ingrijpen. ‘Er zijn grenzen aan wat je met de huidige personeelsbezetting aan kan.’

Van de Geer wijst op de enorme werkdruk bij de bagage-afhandeling. Dat is volgens hem fysiek heel zwaar werk. ‘En er hoeft maar één vliegtuig vertraging te hebben en je loopt daar telkens achter de feiten aan. Dat betekent dat je continu onder tijdsdruk moet werken en niet even op adem kan komen.’

De vakbondsman noemt het een ‘olympische prestatie’ wat het personeel op Schiphol dit weekend laat zien. ‘Dat geldt niet alleen voor de bagage-afhandeling, maar bijvoorbeeld ook voor de medewerkers bij de incheckbalies en de beveiligers bij de security.’ Zondag worden wel 70.000 vertrekkende passagiers verwacht en die moeten allemaal door de beveiligingspoortjes.

Vluchten schrappen

Eerder deze week greep Schiphol alsnog in, met een verzoek aan luchtvaartmaatschappijen om het aantal passagiers voor dit weekend wat te verminderen, bijvoorbeeld door vluchten te schrappen. Van de Geer heeft het gevoel dat maatschappijen hieraan maar beperkt gehoor hebben gegeven. Alleen KLM kwam met een bericht dat er tientallen vluchten werden geschrapt.

Voor zaterdag was het verzoek het aantal passagiers met 3500 naar beneden te brengen. Dat is ‘om en nabij’ gelukt, heeft Schiphol laten weten. Maar voor zondag was het streven om het aantal passagiers met 5800 te verminderen. Dat lukte niet. Van de Geer schrikt daar niet van. Hij zegt dat elke vlucht minder natuurlijk helpt om de druk op het personeel wat te verlichten. Maar heel veel zou het ook niet uitmaken, omdat de werkdruk momenteel hoe dan ook heel hoog is.

Motivatie

Aan motivatie ontbreekt het volgens hem niet bij het personeel. Maar Schiphol zou te lang geprofiteerd hebben van de bereidheid van medewerkers om ‘door te buffelen’. Nu is in de ogen van Van de Geer de grens bereikt. Een ‘klein beetje extra ademruimte’ voor de medewerkers zou volgens hem wel al kunnen helpen om de komende zomer door te komen. Hij denkt aan wat extra waardering, betere beloning en natuurlijk het oplossen van de personeelstekorten.

Vorig weekend kampte Schiphol nog met grote drukte door een wilde staking bij grondpersoneel van KLM. Dit weekend wordt er niet gestaakt. Van de Geer heeft de indruk dat het signaal dat de medewerkers vorige week afgaven bij de maatschappij is binnengekomen.