Oekraïne vraagt Duitsland om modernere wapens

Melnik vertelde de krant Bild am Sonntag dat de te leveren Gepard luchtafweertanks al veertig jaar oud zijn. ‘Om Rusland te verslaan hebben we de modernste Duitse wapens nodig. Wat nodig is, zei hij, zijn nieuwere Leopard- en Mardertanks, alsmede zelfrijdende houwitsers en nog veel meer’, aldus Melnik.

Bondskanselier Olaf Scholz is volgens de ambassadeur traag geweest in zijn reactie op de oorlog in Oekraïne. Hij vergeleek hem met zijn voorganger Angela Merkel. ‘Scholz lijkt te handelen als Angela Merkel: eerst afwachten, observeren en ergens later beslissen - of niet. Wat ontbreekt is verbeeldingskracht en moed.’

Melnik zei dat Kiev ook meer financiering van Duitsland wil om Kiev te helpen herbewapenen.