Schiphol: niet gelukt om reizigersaantal met 5800 te beperken

Het is Schiphol niet gelukt om het aantal reizigers op de luchthaven zondag volgens plan te beperken om zo de werkdruk van het personeel te verlichten. Reizigers moeten daarom rekening houden met grote drukte en krijgen het advies om op tijd op het vliegveld te zijn. Zondagochtend is het al druk op Schiphol. Er staan lange wachtrijen, maar het loopt door, aldus een woordvoerster.

Schiphol streefde er naar om het aantal passagiers zondag met 5800 te verminderen, maar dat is niet gelukt, geeft de zegsvrouw aan. De luchthaven was in gesprek met luchtvaartmaatschappijen over manieren om de stroom passagiers terug te dringen om zo de werkdruk bij het personeel op Schiphol te verlichten. Onduidelijk is waarom dat niet is gelukt.

IATA, de internationale brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen, gaf eerder aan het schandalig te vinden dat Schiphol maatschappijen vroeg vluchten te schrappen vanwege te verwachten drukte. De belangenbehartiger begrijpt dat Schiphol momenteel last heeft van personeelstekorten, maar onderstreepte dat maatschappijen niet voor niets havengelden betalen aan Schiphol.