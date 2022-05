Pelosi bedankt Zelenski en belooft steun bij bezoek in Kiev

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zondag in Kiev een ontmoeting gehad met de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. Ze bedankte de president en sprak haar steun uit voor de strijd die Oekraïne voert.

Onderwerp van gesprek was het verzoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan het Amerikaanse Congres om 33 miljard dollar (ruim 31 miljard euro) te reserveren voor nieuwe militaire en humanitaire hulp aan Oekraïne. Of Pelosi al enige toezegging heeft gedaan aan Zelenski is niet bekend.

Pelosi sprak warme woorden tegen de Oekraïense president. ‘Wij bedanken u voor uw strijd voor vrijheid. Uw strijd is een strijd voor iedereen. Onze belofte is om er voor u te zijn totdat de strijd voorbij is’, zei ze in een video die door Zelenski op Twitter werd gedeeld.