Oprichter Hardt voorziet in 2030 werkende hyperloop in Europa

In 2030 kan er een commerciële hyperloop in Europa zijn. Dat denkt medeoprichter Mars Geuze van het Nederlandse Hardt Hyperloop. Zijn bedrijf werkt mee aan een testbaan in Veendam, waarvan de bouw deze zomer begint. In 2027 denk Hardt alle veiligheidstests te hebben doorlopen en klaar te zijn voor het echte werk.