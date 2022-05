FNV verwacht veel mensen bij 1 mei-viering in Utrecht

Op de Dag van de Arbeid gaat vakbond FNV in Utrecht demonstreren tegen sociaaleconomische ongelijkheid. Hoeveel mensen daaraan precies meedoen is nog onduidelijk. De bond verwacht zondag na twee jaar onlinebijeenkomsten op 1 mei, dit keer weer duizenden mensen, net als voor de coronapandemie.

Het is de bedoeling dat de actievoerders begin van de middag verzamelen op het Jaarbeursplein. Vervolgens trekken ze naar het Julianapark, waar het programma verdergaat.

In een verklaring zegt vakbondsvoorzitter Tuur Elzinga dat de lonen in Nederland echt omhoog zullen moeten voor een eerlijkere verdeling van de welvaart. ‘Het is toch te gek voor woorden dat ons land steeds rijker wordt, maar veel mensen juist armer? Het geld hoopt zich op bij grote bedrijven en een kleine groep veelverdieners.’ FNV wil ook dat het belasten van winsten en vermogens op een eerlijkere manier gaat.