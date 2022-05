Moslims vieren Suikerfeest voor het eerst sinds 2019 als vanouds

Zondag is de laatste dag in Nederland van de islamitische vastenmaand ramadan. Zondagavond is daarmee de laatste iftar, de maaltijd waarmee tijdens de ramadan het vasten wordt doorbroken. Het einde van deze vastenmaand vieren moslims met Eid al-Fitr, ook wel het Suikerfeest genoemd. Het grote feest vol lekkernijen, cadeaus en bezoekjes aan familieleden en vrienden kan dit jaar voor het eerst weer gevierd worden zoals gebruikelijk was voor de uitbraak van het coronavirus.