Opnieuw lange rijen verwacht op druk Schiphol

Mensen die zondag via Schiphol reizen moeten opnieuw rekening houden met grote drukte. Schiphol zelf zegt te verwachten dat het zondag nóg drukker wordt dan zaterdag. De luchthaven vraagt daarom aan luchtvaartmaatschappijen minder passagiers mee te nemen dan er in eerste instantie een vlucht geboekt hadden. Voor zondag streeft de luchthaven naar 5800 minder passagiers.

Zaterdag was het ook al erg druk en stonden mensen in lange rijen bij de incheckbalies. Operationeel directeur Patricia Vitalis van Schiphol gaf toen aan dat het allemaal ‘erg vervelend voor reizigers’ is, maar volgens haar kan het dit jaar nog vaker gebeuren dat Schiphol maatschappijen vraagt vluchten te schrappen.

Door de coronapandemie heeft de luchthaven erg veel last van grote personeelstekorten. Mensen raakten tijdens de pandemie hun baan kwijt omdat er bijna twee jaar lang minder werd gevlogen. En niet iedereen is teruggekeerd naar zijn oude baan.