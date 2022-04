Zelenski: 23.000 Russische militairen gesneuveld

Hoe hoog de verliezen daadwerkelijk zijn, is moeilijk in te schatten. Moskou heeft eerder toegegeven dat meer dan duizend Russen zijn gesneuveld sinds de oorlog op 24 februari begon. Het land schat het aantal gedode Oekraïense strijders op meer dan 23.000.

Zelenski zei te verwachten dat Rusland ‘extra troepen’ samentrekt voor aanvallen in Oost-Oekraïne. Hij deed tijdens zijn toespraak een beroep op het Russische leger. ‘Elke Russische soldaat kan nog steeds zijn leven redden. Het is beter voor je om te overleven in Rusland dan om te sterven in ons land.’