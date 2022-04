Duizenden Tsjechen protesteren tegen abortus

Duizenden mensen zijn zaterdag in Praag de straat opgegaan om te protesteren tegen abortus. In het centrum van de stad stuitten de deelnemers aan de ‘nationale mars voor het leven’ op een tegendemonstratie van enkele honderden betogers. Volgens persbureau CTK leverden beide partijen verbale gevechten, maar daar bleef het bij. De politie hoefde niet in actie te komen.