Moskou: groep burgers geëvacueerd uit staalfabriek Marioepol

Of de berichtgeving klopt is niet te verifiëren. Volgens Oekraïense bronnen zouden ongeveer duizend burgers hun toevlucht hebben gezocht in de bunkers en ondergrondse ruimten van Azovstal. Het Kremlin houdt vol dat naar schatting zo’n 2500 Oekraïense strijders en huurlingen zich daar hebben verschanst. Ze zouden tot dusver geweigerd hebben zich over te geven.

Kiev en Moskou hebben, na bemiddeling van VN-chef António Guterres, afgesproken een humanitaire corridor te openen om burgers de gelegenheid te geven zich in veiligheid te brengen. Van een grootschalige evacuatie is tot dusver echter geen sprake geweest.