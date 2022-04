Tanker met Russische gasolie blijft voorlopig midden op zee

Het is onduidelijk of het omstreden schip Sunny Liger met een lading Russische gasolie nog naar de haven van Amsterdam gaat. Voorlopig ligt de tanker voor anker op de Noordzee, meldt havenbedrijf Port of Amsterdam. Er is vanuit het schip nog altijd geen aanvraag gedaan om de haven binnen te komen. Vakbondsbestuurder Niek Stam van FNV, die erg lobbyde voor het weren van het schip, denkt dat de Sunny Liger waarschijnlijk zal wegvaren.

Rond de mogelijke komst van de tanker is ophef ontstaan vanwege de Russische lading. Eigenlijk was de gasolie bestemd voor Zweden. Maar havenarbeiders daar weigerden eerder al het schip te lossen. De Sunny Liger is daarop doorgevaren in de richting van Rotterdam. FNV liet het daar niet bij zitten en riep Nederlandse havenarbeiders op solidair te zijn met hun Zweedse collega’s. Vervolgens zette het schip koers naar Amsterdam, maar daar stuitte de boot opnieuw op verzet.

De gemeente Amsterdam heeft gezegd het schip liever niet te zien aanmeren en minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) noemde de oproep van FNV aan havenpersoneel om niet te helpen bij het aanmeren ‘hartstikke goed’. Wel zei hij verder zelf juridisch niets te kunnen doen. De Oekraïense ambassade in Nederland liet ook van zich horen met de oproep aan de Nederlandse regering om het schip weg te sturen. ‘Nederland, wiens steun Oekraïne zeer op prijs stelt, mag geen veilige haven worden voor vuile Russische olieplannen’, zo klonk het.

Angst voor onveilige situaties

De Sunny Liger is afkomstig uit Primorsk, maar vaart niet onder Russische vlag. Daardoor gelden er geen sancties tegen het schip en het zou op basis daarvan de haven binnen mogen als dat verzoek komt. ‘Maar dat moet wel veilig kunnen. Als daar twijfel over is kunnen wij anders besluiten’, geeft een woordvoerster van het havenbedrijf aan. ‘Op het moment dat er een officieel verzoek komt wordt er door alle betrokkenen bekeken hoe de veiligheidssituatie dan is.’

De nautische diensten en terminals in de Amsterdamse haven hebben aangegeven bang te zijn dat de komst van het schip tot onveilige situaties kan leiden. Door alle publieke commotie zou het bijvoorbeeld kunnen dat mensen rond de sluis gaan hangen of in het water springen, liet directeur Kees Noorman van het grote bedrijvennetwerk ORAM eerder op de dag weten. Volgens de belangenbehartiger moet er met dit soort veiligheidsrisico’s rekening gehouden worden bij de afweging of het veilig is om de Sunny Liger de haven in te loodsen.