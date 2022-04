Schiphol: zondag nog drukker en nog krachtiger ingrijpen nodig

Schiphol schat in dat het zondag nog drukker wordt dan op zaterdag. Vandaar dat er van luchtvaartmaatschappijen nog ingrijpendere maatregelen worden gevraagd om de passagiersstroom terug te dringen en zo de werkdruk bij het personeel te verlichten. Of dat gaat lukken is nog niet zeker en er vindt nog altijd overleg plaats met maatschappijen over het schrappen van vluchten.