Eerste beelden gedeeld van songfestivaloptreden S10

Het publiek heeft voor het eerst een glimp kunnen opvangen van het songfestivaloptreden van S10. Tijdens de eerste repetitie in PalaOlimpico in Turijn, waar het evenement over anderhalve week plaatsvindt, hield de zangeres haar optreden bescheiden en focuste ze zich op de muziek.

Op foto's is te zien dat S10 alleen op het podium staat en het om haar heen relatief donker is. Van speciale effecten was nog geen sprake. Tijdens een deel van het nummer schenen wel oranje lichten van achter haar het podium over. Songfestivalcommentator Cornald Maas spreekt op Twitter van een "kwetsbaar en stoer" optreden. S10 kreeg een half uur om haar liedje te oefenen. De repetitie is niet alleen voor de zangeres zelf, maar ook voor alle technici die S10 straks in beeld brengen en belichten.

De regie van de act is in handen van Marnix Kaart, die vorig jaar de algehele regie van het songfestival deed. Wouter van Ransbeek, voorheen creatief directeur van het Internationaal Theater Amsterdam, is aangesteld als creative supervisor. Hij heeft samen met S10 het concept van de act bedacht. Henk Jan van Beek heeft voor het lichtontwerp gezorgd. Hij werkte net als Kaart mee aan het songfestival in Rotterdam en was in 2017 al eens lid van de Nederlandse delegatie als lichtontwerper.

Pandjesjas van Viktor & Rolf

Eerder op de zaterdag werd al bekend dat de 21-jarige S10 op 10 mei optreedt in een geheel zwarte outfit. Van couturiers Viktor & Rolf heeft ze een variatie op een pandjesjas aangemeten gekregen. Daarbij draagt ze een lange zwarte broek.

De komende dagen heeft S10 de tijd om haar act te perfectioneren. Woensdag staat een tweede repetitie op het programma.