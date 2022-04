Hoekstra: Pakistan aangesproken op bedreigingen tegen Wilders

‘Twee fatwa’s, mijn lichaam als pop over straat gesleept en in de fik gestoken in Karachi, een prijs op mijn hoofd om me te vermoorden, ontelbare doodsbedreigingen, en diegene die in alle toonaarden zwijgt is minister-president Mark Rutte’, schreef Wilders zaterdagochtend op Twitter. Hij vraagt al langer regelmatig aandacht voor de bedreigingen vanuit Pakistan.

Hoekstra leek met zijn tweet van zaterdagmiddag te reageren op de klacht van de PVV’er, maar doet dat niet expliciet. Ook blijft onduidelijk wanneer Nederland precies aandacht gevraagd heeft voor de dreigementen en op welke manier. Hoekstra stelt alleen dat het kabinet ‘al meerdere keren in Islamabad en Den Haag’ zijn zorgen heeft overgebracht. Wilders heeft hem wel bedankt voor zijn publieke steunbetuiging.

Eerder deze week stuurde ook minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz een tweet waarin ze de dreigementen die Wilders ten deel vallen ‘walgelijk en ongekend heftig’ noemt. ‘We moeten er alles aan doen deze bedreigers op te sporen en te vervolgen.’ Ook haar heeft Wilders bedankt voor haar tweet.