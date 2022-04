Moskou: Oekraïne neemt grenspost Koersk onder vuur

‘Vanuit Oekraïne zijn opnieuw mortiergranaten afgeschoten op een grensovergang in de buurt van de stad Gloesjkovo’, aldus Roman Starovoit op Telegram. Een pand van de douane is in brand gevlogen. ‘Niemand raakte gewond. De grenswachten en het leger houden de situatie in de gaten’.

Rusland meldde tevens een Oekraïense aanval op het iets noordelijker gelegen Brjansk. De gouverneur van die streek, Alexander Bogomaz, vertelde tegen staatspersbureau Ria Novosti dat het dorp Sesjtsja onder vuur kwam te liggen nadat een vijandelijk vliegtuig het Russisch luchtruim was binnengekomen. Het toestel zou door het luchtafweersysteem zijn onderschept.

Moskou meldde al eerder Oekraïense bombardementen in de omgeving van Koersk en Brjansk, maar ook bij Belgorod. Michailo Podoljak, de adviseur van president Volodimir Zelenski, zei op de site van The Kyiv Independent dat het om Russische provocaties gaat. Die berichten geven volgens hem een excuus om doelen te bestoken in bijvoorbeeld Kiev.