Jan Rot in laatste column: ik nam ruim afscheid bij leven

Rot schreef ook dat er "zodra er fysiek geen lol meer aan is", hij "graag een spuitje" wilde. "Niet rekken tot het bittere einde." De zanger en componist wilde "een stille crematie". "Er hoeft niemand afscheid te nemen van mijn lijk. Denk liever aan de laatste keer dat je me zag, zoals ik was. En nee, dus geen uitvaart. Ik zie het niet voor me. Ik nam ruim afscheid bij leven. Via optredens, tv, mijn column, social media, en voor vrienden en familie met mail en app. Kreeg daar gelukkig de tijd voor."

In augustus 2021 maakte Rot bekend ziek te zijn. In zijn column en op social media was hij erg open over zijn ziekbed. De rubriek in het AD wordt vanaf volgende overgenomen door Daan Rot, de echtgenote van de overleden zanger en componist.