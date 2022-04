Opnieuw lichamen met sporen van marteling gevonden bij Boetsja

De mannen lagen begraven in een bos in de buurt van Boetsja. Hun handen waren vastgebonden en ze waren geblinddoekt, aldus een verklaring van de politie. Boetsja ligt niet ver van de hoofdstad Kiev en was een tijdlang bezet door Russische troepen. Direct na de terugtrekking van het Russische leger werden er al honderden burgers dood aangetroffen.

Vrijdag maakte de Oekraïense politie bekend dat rond Kiev bijna 1200 lichamen van burgers zijn gevonden.