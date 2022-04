3000e voorstelling Soldaat van Oranje - De Musical

Eerdere mijlpalen, zoals de 1000e en 2000e show vond Boot al surrealistisch. ‘Maar het getal van 3000 gaat verder dan dat. Ik zeg altijd dat we het nooit normaal mogen gaan vinden, tegen de cast en crew en collega’s.’ Zelf zit Boot zaterdagavond in de zaal, net als andere mensen die vanaf het eerste uur betrokken zijn. ‘Het is een reguliere voorstelling. Met intimi drinken we een borrel. Het publiek krijgt de traditionele jubileum-mok en er staat een frietkraam buiten.’

Boot durft niet te zeggen hoe vaak hij Soldaat van Oranje - De Musical al heeft gezien in de 11,5 jaar dat de musical te zien is. ‘Met alle repetities en try-outs erbij, denk ik wel vierhonderd keer. Misschien wel meer’, aldus Boot. Hij is niet de enige die de productie meermaals heeft gezien. ‘35 procent van onze bezoekers is herhalingspubliek’, zegt hij. ‘Mensen die terugkomen met hun familie of vrienden.’

Het geheim achter het succes van Soldaat van Oranje, is volgens Boot dat het refereert aan de Nederlandse geschiedenis. ‘Het verhaal staat symbool voor iedereen in Nederland die de oorlog heeft meegemaakt en die die verhalen heeft doorgegeven aan de generaties daarna. Op die manier worden ook de persoonlijke familiegeschiedenissen doorverteld.’

Dat is ook een belangrijk onderdeel van waarom Boot de musical wilde maken. ‘Om een aanleiding te geven, waardoor mensen praten over wat er met hun familie is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door naar de voorstelling te kijken, ontstaan de vragen vanzelf.’