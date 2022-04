Bedrijvigheid in China valt flink terug door coronalockdowns

De economische bedrijvigheid in China is in april duidelijk afgenomen door de strenge coronalockdowns in Shanghai en andere delen van het land. De situatie zorgt er voor dat Chinezen minder consumeren. Daarnaast liggen er fabrieken stil of de productie wordt ernstig verstoord, komt naar voren uit nieuwe cijfers van het Chinese statistiekbureau.

De graadmeter voor de activiteit in de industrie is verder weggezakt tot het laagste niveau in meer dan twee jaar. De index voor de bouw- en dienstensector is daarnaast sinds februari 2020 niet meer zo laag uitgekomen. Voor de cijfers is gebruik gemaakt van gegevens van inkoopmanagers.

Een deskundige van het Chinese statistiekbureau wijst er op dat veel bedrijven ook aangaven dat zij meer problemen hadden met logistiek en transport. Verder hadden bedrijven moeite om de nodige grondstoffen en materialen geleverd te krijgen. Dat zijn problemen waarmee bedrijven wereldwijd te maken hebben. De oorlog in Oekraïne draagt daar ook aan bij, maar de situatie in China is zelf ook een belangrijke oorzaak van de verstoringen die elders worden gevoeld.

De Chinese overheid staat onder toenemende druk om de economische groei in het land aan te zwengelen, nu de corona-uitbraken en -beperkingen een groot deel van de economie lam leggen. Een econoom van vermogensbeheerder Pinpoint houdt voor het tweede kwartaal al rekening met economische krimp. ‘Ik verwacht dat de groei in het tweede kwartaal negatief zal worden’, verklaart hij. ‘Het belangrijkste probleem voor de toekomst is hoe de regering haar ‘zero tolerance’-beleid zal verfijnen om de economische schade te beperken.’