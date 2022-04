Vliegtuig van KLM maakt voorzorgslanding in Düsseldorf

Een vliegtuig van KLM heeft zaterdagochtend een zogeheten voorzorgslanding gemaakt op het vliegveld van Düsseldorf. Het toestel was eigenlijk op weg van Amsterdam naar Venetië, maar er ging een indicatielampje branden dat er ergens in het vliegtuig sprake kon zijn van rookvorming. Het bleek uiteindelijk om een vals rookalarm te gaan. De passagiers en de bemanning zijn volgens KLM niet in gevaar geweest.

Het vliegtuig, een KLM Cityhopper van de Braziliaanse fabrikant Embraer, staat nu nog in Düsseldorf. Er waren 119 passagiers aan boord. Zij worden volgens KLM zo snel mogelijk omgeboekt op een andere vlucht zodat zij hun reis naar Venetië kunnen vervolgen.