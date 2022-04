Kabinet maakt einde aan misleidende ‘van-voor’ prijzen

Er komt een einde aan misleidende ‘van-voor’ prijzen, meldt het ministerie van Economische Zaken. Volgens nieuwe regels moet de prijs waar korting op komt, de ‘van-prijs’, de laagste prijs zijn van de afgelopen dertig dagen. De aanpassing komt voort uit een Europees besluit om vanaf halverwege mei overal in de EU dezelfde regels te laten gelden.

Wel komt er een uitzondering voor zogeheten ‘opeenvolgende prijsverminderingen’, bijvoorbeeld voor een kledingstuk waar eerst 20 procent korting en later 50 procent korting op geldt. In dat geval mag de verkoper blijven verwijzen naar de prijs waar als eerste korting over kwam, waardoor kortingen niet stapelen. Ook komt er een uitzondering voor bederfelijke producten, zoals voedsel.

Volgens minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) zijn ondernemers erbij gebaat dat het kabinet nu iets doet aan misleidende prijzen. Daardoor hebben zij namelijk minder last van oneigenlijke concurrentie, aldus de minister.