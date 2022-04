Supermarkt in Den Bosch ontruimd na bommelding

Supermarkt Nettorama aan de Gruttostraat in Den Bosch is vrijdagavond ontruimd nadat er rond 22.30 uur een bommelding binnen was gekomen via noodnummer 112. Het aanwezige personeel heeft het pand verlaten en de directe omgeving is afgezet. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio gelden er geen beperkingen voor omwonenden. Het treinverkeer is uit voorzorg ongeveer een half uur stilgelegd, maar is volgens de zegsman weer hervat.

Er is vooralsnog geen verdacht pakket gevonden. ‘De politie doet onderzoek en we wachten hun bevindingen af’, aldus de woordvoerder.