Geen buitenlandse leiders bij militaire parade in Moskou

Bij de militaire parade in Moskou ter viering van het einde van de Tweede Wereldoorlog zullen dit jaar geen buitenlandse leiders aanwezig zijn. Een woordvoerder van het Kremlin heeft dat vrijdag laten weten.

Ook de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko, een belangrijke bondgenoot van Vladimir Poetin, zal naar verwachting de plechtigheid niet bijwonen. Tegelijk zegt de woordvoerder dat het niet ongebruikelijk is dat voor de jaarlijkse parade geen leiders uit andere landen worden uitgenodigd.

Op 9 mei viert Rusland ieder jaar de overwinning op nazi-Duitsland. Zo’n 11.000 militairen doen dit jaar mee aan de parade op het Rode Plein. Sinds vorige week zijn de troepen al aan het oefenen.

Oorlog in Oekraïne

De afwezigheid van buitenlandse leiders heeft hoogstwaarschijnlijk ook te maken met de oorlog in Oekraïne. Ook de leiders van sommige landen die de inval in Oekraïne niet hebben veroordeeld willen mogelijk niet in het openbaar worden gezien met Poetin.

Naast de marcherende militairen zullen veel militaire voertuigen en wapens tijdens de parade te zien zijn. Ook gaan acht jachtvliegtuigen het omstreden Z-symbool uitbeelden boven het Rode Plein. De Z wordt door het Russische leger veel gebruikt in Oekraïne en staat voor ‘za pobedu’, wat Russisch is voor ‘voor overwinning’.