Niets verdachts gevonden bij winkelcentrum De Ridderhof in Alphen

De politie heeft niks verdachts gevonden bij winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Politiemensen rukten vrijdagmiddag in groten getale uit naar het winkelcentrum vanwege een melding via alarmnummer 112 van een mogelijke dreiging.

Na onderzoek zijn er ‘geen verdachte omstandigheden’ gevonden, laat de politie weten. Om wat voor melding het precies ging, is niet bekendgemaakt. De politie onderzoekt door wie de melding gedaan is.