Rotterdam The Hague Airport neemt enkele Schipholvluchten over

Schiphol heeft luchtvaartmaatschappijen opgeroepen dit weekend vluchten te annuleren vanwege de te verwachten drukte. Onder meer Corendon en TUI zeiden dat niet te willen doen en keken daarom naar andere oplossingen.

Eerder op vrijdag leek het er nog op dat de genoemde vluchten van TUI niet uit Rotterdam zouden vertrekken. ‘Het verandert voortdurend’, zo verklaart de woordvoerder de nieuwe berichtgeving.

De Rotterdamse luchthaven liet begin van de middag weten dat er ‘enige ruimte’ was om vluchten over te nemen. Maar het moest wel passen. Voor de beoordeling is bijvoorbeeld ook gekeken naar hoeveel personeel straks beschikbaar is om de bagage af te handelen, maar ook naar de geluidsruimte die de luchthaven nog heeft. ‘Ook bij ons is het al drukker vanwege de meivakantie.’