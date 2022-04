Justitie eist cel voor Belgische helpers van terroristen Parijs

Negen Belgen die de daders van de terreuraanslagen in Parijs in 2015 zouden hebben geholpen, hangt een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tussen de achttien maanden en vijf jaar tegen hen.

Tegen twee verdachten die waarschijnlijk als IS-strijder in Syrië zijn gesneuveld werden vrijdag twee van de hoogste straffen geëist. Zij hadden volgens justitie coördinerende rollen. Allebei zijn ze al eens bij verstek veroordeeld.

Zeven anderen, die Salah Abdeslam en enkele andere hoofdverdachten van het bloedbad in onder meer concertzaal Bataclan hand- en spandiensten verleenden, wil het OM ook achter de tralies. Ze waren veelal vriend of kennis van een van de daders en regelden bijvoorbeeld de terugrit, papieren, geld of een onderduikadres in Brussel voor hen. De terreurcel sloeg vier maanden later opnieuw toe, toen in de Belgische hoofdstad.

De Brusselse rechtszaak tegen helpers van de hoofdverdachten loopt parallel aan het hoofdproces in Parijs, waar onder anderen Abdeslam terechtstaat. De aanslagen door moslimextremisten in november 2015 in de Bataclan, in Parijse restaurants en terrassen kostten meer dan 130 mensen het leven. Een paar maanden later vielen 32 doden in de metro en op de luchthaven van Brussel.