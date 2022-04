Shell trekt portemonnee voor Indiase maker van duurzame energie

Olie- en gasconcern Shell telt bijna 1,6 miljard dollar neer voor Sprng Energy. De overname van die Indiase producent van duurzame energie is bedoeld om de vergroening bij de onderneming wat meer aan te jagen.

Sprng Energy levert wind- en zonne-energie aan elektriciteitsbedrijven in India. Het bedrijf heeft niet alleen al een heel portfolio opgebouwd onder de hoede van investeerder Actis, er zitten ook nog nieuwe projecten in de pijplijn. Volgens Shell zal de deal de eigen operationele capaciteit op het gebied van hernieuwbare energie verdrievoudigen.

In maart kwam al aan het licht dat Shell zich mengde in de overnamestrijd rond Sprng Energy, waarvoor meer interesse bestond. De deal moet nog wel goedgekeurd worden door toezichthouders. Naar verwachting lukt dat nog voor het einde van het jaar, staat in een verklaring.

Kritiek

Shell heeft eerder doelen opgesteld voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot van zijn eigen operaties en bijvoorbeeld het transport van olie en gas over de wereld. De uitstoot daarvan moet in 2050 op nul uitkomen.

Maar de onderneming krijgt al langer ook veel kritiek dat er meer inspanningen nodig zijn om de klimaatverandering tegen te gaan. In een door Milieudefensie aangespannen rechtszaak bepaalde de rechter vorig jaar dat Shell uiterlijk in 2030 in ieder geval de CO2-uitstoot van eigen operaties met 45 procent moet hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau van 2019.