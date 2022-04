IATA vindt verzoek Schiphol tot schrappen vluchten ‘schandalig’

IATA, de internationale brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen, vindt het ‘schandalig’ dat Schiphol aan maatschappijen heeft gevraagd om komende dagen vluchten te schrappen vanwege te verwachten drukte. De belangenbehartiger begrijpt dat Schiphol momenteel last heeft van personeelstekorten, maar onderstreept dat maatschappijen niet voor niets havengelden betalen aan Schiphol.

‘Wij ondersteunen het verzoek van Schiphol om boekingen voor vertrekkende lokale passagiers te annuleren niet’, schrijft IATA in een brief aan Schiphol. ‘Passagiers boeken vluchten weken of maanden van tevoren’, wordt daarbij ook aangegeven. ‘Sommigen van hen zullen hun vakantieplannen moeten annuleren. Het gaat niet alleen om een ​​kaartje. Het gaat om de hele reis.’

IATA wijst er ook op dat annuleringen als gevolg van het verzoek van Schiphol volgens de regels voor claims van passagiers niet als overmacht kunnen worden beschouwd. De maatschappijen zullen door het besluit van Schiphol mogelijk dus veel financiële schade oplopen. Ook zou de kwestie slecht zijn voor het imago van maatschappijen.

Schiphol gaf vrijdagmiddag al aan met maatschappijen te praten over de financiële schade die ontstaat door het moeten annuleren van vluchten voor dit weekend. De luchthaven zei altijd rekening te houden met claims ‘in dit soort situaties’. ‘Die zullen we ook afhandelen.’ Over het mogelijke schadebedrag wilde een zegsman nog geen uitspraken doen. Waarschijnlijk gaat het om miljoenen euro’s. Reisorganisaties stelden eerder op vrijdag al te vrezen voor miljoenen euro’s schade door mogelijke chaos op Schiphol.