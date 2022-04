Kabinet koopt voor bijna half miljard versneld munitie in

Nederland gaat versneld voor 458 miljoen euro munitie inkopen om de voorraden eerder aan te vullen, zo heeft het kabinet besloten. Aanleiding voor de haast is de munitiemarkt die wereldwijd aan het ‘verkrappen’ is door de oorlog in Oekraïne. Defensie had al budget gereserveerd voor de aanschaf van munitie om de al langer bestaande achterstanden weg te werken.