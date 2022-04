Bijna 1200 lijken burgers bij Kiev gevonden sinds aftocht Russen

De politiechef van de regio sprak op televisie over tot nu toe 1187 ‘vreedzame burgers die zijn omgekomen door het Russische leger’.

Rusland viel eind februari Oekraïne binnen en bezette ruim een maand lang gebieden in de buurt van Kiev. Meteen na de terugtrekking werden al honderden burgers dood aangetroffen, velen van hen in het stadje Boetsja. De beelden veroorzaakten afschuw over de hele wereld. Zelfs het woord volkenmoord viel. Moskou ontkende elke schuld en zei dat Oekraïne alles in scène had gezet, zonder met bewijs te komen.