Amazon verliest na openen boeken 170 miljard aan beurswaarde

Amazon is vrijdag flink onderuit gegaan op de beurs in New York, waardoor circa 170 miljard dollar aan beurswaarde verloren is gegaan. Beleggers schrokken van een tegenvallend kwartaalbericht van het webwinkelconcern. De stemming op Wall Street was over de gehele linie wat terughoudend na de sterke opmars een dag eerder. Ook iPhone-fabrikant Apple is met cijfers gekomen.

Amazon raakte bijna 13 procent aan waarde kwijt. De webwinkel had afgelopen kwartaal duidelijk last van stijgende kosten voor personeel en brandstof. Het bedrijf boekte een iets hogere omzet, maar leed een nettoverlies van 3,8 miljard dollar. Ook moest het bedrijf een forse afschrijving doen op zijn belang in de fabrikant van elektrische auto’s Rivian. Amazon verwacht daarnaast dat de hoge personeelskosten en investeringen de komende maanden een hap blijven nemen uit de winst.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent lager op 33.891 punten en de brede S&P 500 daalde 0,5 procent tot 4267 punten. De Nasdaq verloor 0,2 procent tot 12.844 punten, na de koerssprong van ruim 3 procent een dag eerder. De techgraadmeter koerst af op een maandverlies van 9,5 procent. Dat is het grootste verlies sinds maart 2020, toen de markten werden opgeschrikt door de coronapandemie.

Apple

Apple noteerde licht hoger. Het concern verkocht weer meer telefoons en computers. Lockdowns in China leiden in het lopende kwartaal mogelijk tot meer tegenwind voor Apple. Verschillende fabrieken van toeleveranciers lagen of liggen stil vanwege de bestrijding van de coronapandemie in Shenzhen en Shanghai. Ook transport in China is inmiddels lastig. Dit zou de verkopen dit kwartaal kunnen drukken.

Intel verloor op zijn beurt meer dan 5 procent. De chipproducent Intel deed afgelopen kwartaal goede zaken met chips voor datacenters. De verwachtingen voor het lopende kwartaal vielen echter tegen.

Olie

ExxonMobil zakte bijna 1 procent. Het olieconcern schrijft miljarden af op zijn Russische activiteiten vanwege het vertrek uit dat land, maar boekte desondanks flink meer winst dankzij de hogere energieprijzen. Ook concurrent Chevron, die vrijwel geen activiteiten heeft in Rusland, boekt fors meer winst. Dat aandeel leverde dik 1 procent in.

Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 106,44 dollar. Brentolie werd 1,8 procent duurder op 106,37 dollar per vat. De euro was 1,0531 dollar waard, tegen 1,0551 dollar een dag eerder.