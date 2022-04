Politie in winkelcentrum De Ridderhof om dreigende situatie

De politie is na een melding via alarmnummer 112 aanwezig in de omgeving van winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Ook de politiehelikopter vliegt vanwege de melding, meldt de politie op Twitter. Wat de melding precies inhoudt, vertelt een politiewoordvoerder niet.

Het AD meldt dat rond het winkelcentrum veel agenten in kogelwerende vesten op de been zijn. In en rond De Ridderhof schoot op 9 april 2011 de 24-jarige Tristan van der V. zes mensen dood, tientallen anderen raakten gewond. Daarna schoot de dader, die kampte met psychische problemen, zichzelf dood.