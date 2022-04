Yvonne Coldeweijer moet rectificeren in zaak Steenwijk

Yvonne Coldeweijer moet van de rechter een rectificatie plaatsen in de zaak die zangeres Samantha Steenwijk tegen haar had aangespannen. Ook moet zij opdraaien voor de proceskosten die een kleine 2500 euro bedragen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vrijdagmiddag bepaald.

De eigenaresse van het zogenoemde juicekanaal Life of Yvonne moet van de rechter op zowel Instagram als in haar eerstvolgende video op YouTube een vooraf opgestelde rectificatie plaatsen. Doet zij dit niet binnen de gestelde termijn na de uitspraak, dan volgt er een dwangsom van 1000 euro per dag. De eveneens geëiste schadevergoeding van 5000 euro hoeft Coldeweijer van de rechter niet te betalen.

Samantha Steenwijk spande zo'n twee weken geleden een kort geding aan tegen Coldeweijer omdat zij in een video had beweerd dat Steenwijk illegale dieetpillen had gebruikt om af te vallen. Ook stelde ze dat Steenwijk daarover zou liegen. Dat Coldeweijer de video al offline had gehaald en op haar eigen manier had gerectificeerd was volgens Steenwijk en haar advocaat niet voldoende.