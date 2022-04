EasyJet wil ondanks oproep Schiphol niks veranderen aan vluchten

Budgetluchtvaartmaatschappij easyJet gaat ondanks de verwachte drukte op Schiphol de komende tijd niets aan zijn vluchtschema op de luchthaven wijzigen. Het verplaatsen en annuleren van vluchten, waar Schiphol om had gevraagd voor dit weekend, is geen optie voor de prijsvechter. Ook het stopzetten van boekingen voor de komende week, wat Schiphol graag had gezien, wil easyJet niet.

Wel is er overleg met Schiphol over te nemen maatregelen, zoals het beter verdelen van reizigers op drukke momenten. Ook wordt handbagage ingecheckt om drukte later op de luchthaven bij de beveiliging te voorkomen.

De komende week zegt easyJet ongeveer 28 vluchten per dag te hebben vanaf Schiphol.