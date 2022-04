Kabinet wil coronatoegangsbewijs toch uit tijdelijke wet halen

In zowel de Tweede als de Eerst Kamer is echter steeds minder steun voor het ctb, bleek eerder deze maand tijdens een debat in de Tweede Kamer over de vijfde verlenging. Deze verlenging is nu gaande en loopt tot 1 juni. Het ziet ernaar uit dat de Eerste Kamer deze vijfde verlenging niet steunt. Ook de Raad van State toonde zich kritisch.

Met het ctb mochten mensen tijdens de coronapandemie alleen op bepaalde locaties naar binnen als ze waren getest, gevaccineerd of aantoonbaar waren hersteld van corona. De maatschappelijke weerstand tegen de maatregel was groot.

Mogelijk wordt het ctb als mogelijke maatregel later in een tijdelijke wet gegoten en alsnog in de Wet publieke gezondheidszorg geregeld.