Dodental Poolse mijnongevallen opgelopen naar negentien

Bij twee mijnongevallen in het zuiden van Polen zijn zeker negentien mijnwerkers omgekomen. Een laatste slachtoffer overleed in de nacht van donderdag op vrijdag in het ziekenhuis, meldt het Poolse persbureau PAP.

Negentien mijnwerkers worden op dit moment in het ziekenhuis aan hun verwondingen behandeld. De ongevallen met methaangas in de mijnen Pniowek en Zofiowka vonden vorige week woensdag en zaterdag plaats. Beide mijnen worden beheerd door het staatsbedrijf JSW. Kort na de ongevallen meldden de autoriteiten dat er meer dan tien mensen waren omgekomen.

In de mijn in Pniowek probeerden reddingswerkers nog zeven mensen onder de grond vandaan te halen. Maar die reddingsactie is gestopt omdat het te gevaarlijk zou zijn. Het is niet bekend of de vermisten nog in leven zijn.

De Poolse Premier Mateusz Morawiecki heeft na de twee ongevallen aangekondigd dat er een onderzoek komt naar de veiligheidsvoorzieningen in beide mijnen.