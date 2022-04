Wachtlijsten van ziekenhuizen worden maar niet korter

In gewone jaren werden ongeveer 2 miljoen operaties uitgevoerd, maar corona gooide de afgelopen twee jaar roet in het eten. De NZa schat het aantal extra wachtenden door corona nu op 100.000 tot 120.000.

De NZa vindt dat de wachtlijsten moeten worden aangepakt door samen te werken met andere ziekenhuizen of zelfstandige klinieken. ‘Zorgverzekeraars moeten met zorgaanbieders (financiële) afspraken maken die dit stimuleren’, aldus de organisatie verder.

Ziekenhuizen hebben in maart al wel ongeveer evenveel zorg geleverd als in een vergelijkbare periode in 2019, voordat corona echt losbarstte. Het aantal operaties lag in maart ook op het niveau van 2019.

Het aantal ziekenhuizen dat weer alle planbare zorg, zoals knieoperaties, kan leveren ging van 31 procent in maart naar 36 procent in april. Drie ziekenhuizen kunnen de kritieke planbare zorg, die binnen zes weken moet worden verleend, nog niet allemaal binnen die tijd leveren. ‘Dit leidt op dit moment niet tot knelpunten, omdat andere zorgaanbieders deze zorg kunnen overnemen’, zegt de NZa echter.