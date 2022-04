Rusland verlaagt rente opnieuw om economie te steunen

De Russische centrale bank heeft het belangrijkste rentetarief voor de tweede keer op rij verlaagd. Met de verlaging van de leenkosten hoopt de centrale bank de Russische economie, die hard wordt getroffen door de westerse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne, te ondersteunen.

Het rentetarief ging omlaag van 17 procent naar 14 procent. Het nieuwe tarief geldt vanaf maandag. Economen hadden gerekend op een verlaging tot 15 procent. Eerder deze maand verlaagde de centrale bank de rente al onverwachts naar 17 procent.

Om de koersval van de Russische roebel en hoge inflatie in het land tegen te gaan, werd de rente in Rusland eind februari nog ruim verdubbeld naar 20 procent. De roebel verloor maar liefst 40 procent van zijn waarde door de westerse sancties tegen Rusland in de nasleep van de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari.

Hogere prijzen

De Russische munt is deze maand echter bijna 14 procent gestegen ten opzichte van de dollar. Dat komt vooral door de beperkingen die Rusland heeft gesteld op de uitstroom van kapitaal uit het land en de hogere prijzen voor olie en gas.

De centrale bank gaf verder aan ruimte te zien om de rente in de komende tijd verder te verlagen om de economie te ondersteunen. De externe omstandigheden voor de Russische economie blijven volgens de centrale bank ‘uitdagend’ en beperken de economische activiteit in het land.

Diepe recessie

De centrale bank waarschuwde dat de economie mogelijk twee opeenvolgende jaren van krimp tegemoet gaat. ‘Bedrijven ondervinden aanzienlijke problemen in productie en logistiek doordat de toegang tot belangrijke geïmporteerde goederen is afgesloten’, aldus de centrale bank. De verschuiving naar nieuwe markten voor export en import zal daarbij ‘geleidelijk’ verlopen.

Rusland zet zich vanwege de westerse sancties schrap voor een diepe recessie en de centrale bank grijpt de stabilisatie van de inflatie en de roebel op dit moment aan om de economie te steunen en de inflatie niet tegen elke prijs te bestrijden. De centrale bank kwam ook met nieuwe economische verwachtingen en rekent voor dit jaar op een krimp van 8 tot 10 procent. De inflatie zal naar verwachting eind dit jaar op 18 tot 23 procent uitkomen.